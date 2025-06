++ Fismic, a Stellantis Melfi altri 12 mesi di solidarietà ++

agenzia

POTENZA, 19 GIU – “E’ stata prorogato, per ulteriori 12 mesi, il contratto di solidarietà per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza)”. Lo ha reso noto la Fismic, specificando che “l’attuale contratto scade il 26 giugno prossimo” e che “l’accordo è stato firmato nel pomeriggio. Contemporaneamente – è scritto nella nota della Fismic – l’azienda ha confermato la produzione dei nuovi modelli e il relativo cronoprogramma: l’attuale DS8 che già è in linea e sul mercato seguito dalla Jeep Compass a fine settembre e gli ultimi due modelli DS 7 e Lancia Gamma nel primo semestre 2026”.

