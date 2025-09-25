Fitch alza il rating di UniCredit ad A

agenzia

Assegnato un outlook stabile

MILANO, 25 SET – Fitch Ratings ha alzato di un gradino il long-term issuer default rating (Idr) e il senior preferred rating di UniCredit, portandoli a A-, e ha assegnato un outlook stabile. Il rating è di un notch superiore a quello sovrano italiano. Secondo Fitch, la “diversificazione geografica in economie performanti o in crescita e la fortissima capacità di assorbimento delle perdite collocano UniCredit in una posizione di forza eccezionale rispetto ai concorrenti nazionali, mentre la diversificazione sostiene anche la performance nel tempo”, spiega una nota. Il viabiliy rating di solidità (ovvero il rating standalone) è stato alzato ad A-, mentre i rating corrispondenti a depositi a lungo termine, senior non-preferred, Tier 2 e Additional Tier 1 sono stati tutti alzati di un gradino. Il rating a breve termine è stato alzato a F1, mentre il rating a breve termine dell’emittente è stato confermato a F2.

