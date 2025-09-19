Rating
Fitch promuove l’Italia, Meloni: «Risultati concreti»
Outlook stabile. Anche Giorgetti commenta: "Italia riportata sulla strada giusta"
Fitch alza il rating dell’Italia a BBB+ da BBB. L’outlook è stabile. L’agenzia di rating prevede anche per l’Italia una crescita dello 0,6% nel 2025, con un’accelerazione a una media dello 0,8% nel 2026-2027. “Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l’Italia sulla giusta strada”. Così il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, commenta il giudizio sull’Italia. “Sono orgoglioso del lavoro della Lega e del suo ministro dell’Economia per il bene degli italiani” è invece il commento del leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.
«L'Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quellogiusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l'economia che si rafforza grazie all'aumentodell'occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti», afferma anche la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione.«È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti», aggiunge Meloni: «Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono; crescita, debito, sostenibilità; ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, perl'Italia e le sue famiglie».