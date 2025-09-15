Fitd e 5 banche insieme per risanamento di Banca Progetto

agenzia

In campo Mps, Banco Bpm, Bper, Intesa Sanpaolo, Unicredit

MILANO, 15 SET – Il Fondo Interbancario, Mps, Banco Bpm, Bper, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Progetto in amministrazione straordinaria hanno sottoscritto un ‘term sheet’ vincolante per un’operazione di risanamento in favore di Banca Progetto. L’operazione prevede la partecipazione al derisking degli attivi di Banca Progetto, la ricapitalizzazione di Banca Progetto da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e la successiva cessione da parte del Fondo Interbancario alle 5 banche della quota di capitale di Banca Progetto da quest’ultimo sottoscritta, con il mantenimento in capo al Fitd di una quota non superiore al 9,9%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA