Fitto-Dombrovskis, ‘sul Pnrr rispettare la scadenza del 2026’

agenzia

'Diciotto mesi per i circa 5mila tra target e milestone'

BRUXELLES, 31 MAR – “Entro la fine del 2024, le erogazioni del Pnrr hanno superato la soglia dei 300 miliardi di euro. Si tratta di un traguardo importante. Più precisamente, con un totale di 306,2 miliardi di euro erogati, siamo ormai vicini alla metà (47%) dell’importo totale del sostegno impegnato nell’ambito del Recovery Fund”. Lo ha detto il vice presidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto in audizione alle commissioni congiunte del Pe Econ e Budget. “Considerando solo le sovvenzioni, abbiamo erogato ben oltre la metà degli importi complessivi impegnati (55%). L’erogazione più recente è stata quella di 122 milioni di euro all’Estonia a marzo. Ad oggi, il 28% di tutte le 7115 tappe e gli obiettivi sono stati valutati come raggiunti dalla Commissione. Un ulteriore 20% è stato dichiarato completato dagli Stati membri”, ha aggiunto Fitto. “Gli Stati membri hanno solo 18 mesi per raggiungere i circa 5mila target milestone, è importante accelerare. La Commissione è pronta a sostenere tutti gli Stati membri, ma dobbiamo ricordare che il margine di manovra si sta assottigliando. Tutti i target e i milestones devono essere raggiunti entro agosto 2026”, ha aggiunto Fitto. Concetto che ha sottolineato, nel corso dell’audizione anche il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis.

