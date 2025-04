Fitto, sui dazi stiamo lavorando in modo efficace e positivo

agenzia

"Servono regole per rendere Europa protagonista internazionale"

ROMA, 15 APR – Sui dazi di Trump “mi auguro che, al di là delle posizioni e delle dichiarazioni, si raggiungano intese positive. Come sapete, si sta lavorando in queste ore in modo molto efficace e positivo. La sospensione di 90 giorni dei dazi rappresenta un terreno mi auguro fertile per trovare intese utili e possibili, che possano dare un supporto vero, che possano far comprendere la necessità di creare un sistema di regole più accessibile, che possa consentire all’Europa di svolgere un ruolo da protagonista in un contesto mondiale”. Lo ha detto il commissario europeo alla Coesione Raffaele Fitto, in videocollegamento col Forum Confcommercio.

