Flex, azienda interessata a investire 80mln, ok sindacati

Produrrebbe traduttori ottici. Monito alla proprietà

TRIESTE, 01 LUG – Una manifestazione d’interesse, non vincolante, è stata presentata per lo stabilimento Flex/Adriatronics in provincia di Trieste, al centro di una vertenza. Lo si è appreso questa mattina nel corso di una seduta al tavolo convocata al Mimit, dall’advisor che si occupa della ricerca di un investitore. E’ un’azienda estera con soci di un fondo di industria, e che intenderebbe produrre “traduttori ottici di 3/a generazione” (ultra veloci a banda larga) per i datacenter, mercato da 16 miliardi di dollari. Il possibile acquirente avrebbe in previsione un investimento di 80 mln di dollari in 12 mesi, e l’assorbimento dell’attuale occupazione. A regime, c’è la prospettiva di un incremento occupazionale fino a 420 unità. Unico ostacolo, una “distanza” sull’ offerta economica per il subentro che “necessita di una fase di negoziato e mette in standby l’operazione”, scrivono in una nota congiunta,Fim, Fiom, Uilm, Ugl Territoriali e la Rsu di AdriaTronics. Non si tratta della sola manifestazione di interesse, l’advisor avrebbe parlato anche di una seconda, in arrivo nei prossimi giorni. Sono state 250 le aziende contattate e circa 14 le manifestazioni preliminari di approfondimento; due le visite ufficiali e un’altra in arrivo; altre 1/2 visite di altri soggetti industriali sono in programma nei prossimi giorni. I sindacati – soddisfatti dell’interesse – hanno chiesto che il subentro garantisca “condizioni di vantaggio ed eviti che FairCap (l’attuale proprietà, ndr)si limiti ad una mera operazione finanziaria di ricavo sulla cessione del sito”. Insomma, “le condizioni di vendita devono essere di favore e attrarre, non mettere in fuga eventuali aziende interessate”. Visione, segnala il sindacato, condivisa da Regione Fvg e Ministero, che hanno “richiamato FairCap a condurre una operazione nel solco degli impegni già condivisi ed ha accolto la proposta della Regione di un addendum all’ accordo ministeriale già sottoscritto”. La riunione si è conclusa con la condivisione dell’ addendum all’accordo del primo aprile scorso, il giorno 8 è fissata la data per la sottoscrizione degli ulteriori 3 mesi di contratto solidarietà. Giovedì 3 alle 9.30 è programmata l’assemblea dei lavoratori per gli aggiornamenti del caso.

