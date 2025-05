Flex: Usb, advisor ha firmato 4 accordi riservati

agenzia

Scouting dovrebbe concludersi entro settembre con una intesa

TRIESTE, 30 MAG – Vertus, l’advisor incaricato di individuare un acquirente per la FlexAdriatonics di Trieste ha contattato 251 aziende ricevendo 9 manifestazioni di interesse preliminari, firmando 4 accordi di riservatezza ed effettuando 2 visite con imprese dei settori energia rinnovabile, elettronica e meccanica meccatronica. Lo rende noto l’USB al termine della seduta odierna svoltasi in collegamento telematico con il ministero della Imprese e del Made in Italy e convocata proprio per fare un bilancio dell’attività di scouting svolta. L’advisor ha indicato come il mese di settembre come obiettivo temporale per concludere una trattativa per l’acquisizione dello stabilimento da parte di un player in grado di garantire continuità industriale e occupazionale. Vertus, secondo quanto scrive l’Usb, avrebbe ribadito che le proposte, o comunque la ricerca di un nuovo soggetto non riguarderà un fondo finanziario o un’azienda non interessata all’interezza del sito produttivo. Dal canto suo, l’USB ha ribadito “con forza che qualsiasi trattativa dovrà avere come premessa inderogabile la garanzia occupazionale per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, e una prospettiva industriale concreta e duratura”. Il Ministero ha garantito la prosecuzione del confronto di verifica con le organizzazioni sindacali, aggiornando il confronto il 1 Luglio.

