Fmi ratifica Mes è una priorità per avere il backstop

Il fondo nella dichiarazione conclusiva sulla missione 2024

BRUXELLES, 20 GIU – “Un mercato dei capitali integrato trarrebbe vantaggio dal rafforzamento della capacità dell’Esma di coordinarsi tra le autorità nazionali e da una maggiore armonizzazione della supervisione” e “da iniziative ambiziose degli Stati membri per promuovere la convergenza dei mercati finanziari. Comprese quelle volte a rafforzare gli strumenti di gestione della crisi e a introdurre un’assicurazione europea sui depositi – e si dovrebbe dare priorità alla ratifica del trattato Mes per rendere operativo il backstop per il Fondo di risoluzione unico”. Lo dice il Fmi nella dichiarazione conclusiva sulla missione 2024 sui Paesi dell’Eurozona.

