Folgiero, anticipare al 2035 la nave a zero emissioni

agenzia

In anticipo sulle indicazioni Imo che fissano data al 2050

TRIESTE, 14 MAG – Fincantieri lavora per “anticipare al 2035 la realizzazione della nave a zero emissioni e non al 2050” come indicato dall’International Maritime Organization. Lo ha detto l’ad e dg di Fincantieri Pierroberto Folgiero all’Assemblea dei soci riunita oggi. “La ricerca sull’idrogeno va in questa direzione”, ha precisato. Per Folgiero “la nave è un sistema di sistemi, non più uno scafo che va saldato” e oggi Fincantieri è “il più grande costruttore navale d’Europa” che “offre servizi completi per il ciclo di vita di navi green e digitali”. In questo senso, ha sottolineato l’a.d., “oggi costruiamo anche le celle combustibili”.

