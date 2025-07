Folgiero, chance per 20 miliardi con Nato 5% e Underwater

agenzia

Opportunità commerciali nel settore della difesa

TRIESTE, 30 GIU – “Fincantieri è pronta a cogliere almeno 20 miliardi di euro di opportunità commerciali nel comparto della difesa, grazie alla crescita senza precedenti degli investimenti militari in Europa e all’estero”. Lo ha detto l’a.d. e d.g. Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in una intervista rilasciata all’Agenzia Bloomberg, riferendosi in particolare all’aumento della spesa per la difesa per i Paesi Nato al 5% del Pil; un “catalizzatore industriale di portata storica”, come l’ha definita Fincantieri. “Siamo nella condizione ideale per cogliere questa opportunità”, ha anticipato Folgiero.

