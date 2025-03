Folgiero, deframmentazione per Difesa logica, farla accadere

agenzia

Serve allineamento interessi forze armate e industrie dei Paesi

TRIESTE, 01 MAR – “Deframmentazione”. E’ la parola che l’a.d. e d.g. di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, utilizza come indicazione, come linea da seguire rispondendo a una domanda sulla possibilità che i grandi partner europei aumentino la reciproca collaborazione nell’ ambito della difesa di fronte all’incertezza geopolitica in atto. Per Folgiero la deframmentazione è la strada da percorrere “dal punto di vista logico, non c’è dubbio, è ovvio”. Bisogna però “farla accadere”, dunque “si farà ma c’è bisogno di una grande volontà politica e di uno studio e delle implicazioni industriali per questa deframmentazione, questo allineamento degli interessi delle forze armate e delle industrie dei vari Paesi”, ha spiegato il manager. Occorre “fare in modo al momento di spendere di più e di spendere meglio, che è il primo dovere di chi spende”, ha puntualizzato. Folgiero al proposito ha rispolverato un vecchio detto: “Tutte le cose ovvie non sono mai facili, si dice che per ogni soluzione difficile c’è sempre una soluzione ovvia, ma di solito è sbagliata”. Ne discende che “bisogna far accadere le cose”, cioè capire “quali sono le implicazioni industriali, quali sono i venti politici e geopolitici. Siamo di fronte a una azione che è ovviamente da fare, che è quella giusta, quella virtuosa e poi” fare “una implementazione che nasca da un lavoro che deve comprendere quali sono i vincoli, gli ostacoli, le resistenze a una deframmentazione”. Comunque, “avere ben chiaro il nord magnetico aiuta la navigazione”.

