Folgiero, nel 2026 prima nave Fincantieri con ‘cervello’ (2)

C'è bisogno di giocare all'attacco

TRIESTE, 01 LUG – “Abbiamo scommesso molto sulla digitalizzazione della nave, fino a ieri sull’automazione, domani sulla applicazione dell’intelligenza artificiale”. Quella del futuro “sarà una nave che gestisce i consumi, che abbassa i costi, una nave che ha un’intelligenza attiva”, ha proseguito Folgiero. Più in generale, sul futuro e le sfide che attendono il gruppo, l’a.d. di Fincantieri ha segnalato che “rimanere leader significa muoversi tantissimo, non stare fermi in questo mercato, in questo mondo, in questo business. Serve giocare all’attacco, essere leader nelle nuove tecnologie, nei nuovi carburanti, nei nuovi sistemi di automazione, nella subacquea. Quindi, la sfida di Fincantieri è rimanere distintiva rispetto alla concorrenza”.

