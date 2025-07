Folgiero, nel 2026 prima nave Fincantieri con ‘cervello’

agenzia

Ad, 'sarà il più grosso inchino al futuro'

TRIESTE, 01 LUG – “Nel 2026 metteremo in acqua la prima nave Fincantieri con il cervello e questo cervello nel tempo verrà aggiornato con tutta una serie di applicazioni che abbiamo cominciato a preparare e a scrivere. Abbiamo creato una società ad hoc per scrivere il codice di queste applicazioni insieme a una software house e questo è, se volete, l’inchino più grosso che facciamo al futuro. Senza rinnegare quello che ci paga lo stipendio, che è la capacità di fare scafi e di disegnare linee d’acqua “. Lo ha detto Pierroberto Folgiero, ad e dg Fincantieri, a margine della laurea ad honorem conferitagli dall’Università di Trieste in Ingegneria navale

