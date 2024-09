Folgiero, nostro target è assumere 1000 persone quest’anno

agenzia

'Capitale umano è il cuore, mancano ingegneri e manodopera'

GRADO, 27 SET – “Noi abbiamo un target quest’anno di assumere mille persone. Cerchiamo tutti i profili su tutta la nostra catena di competenze. Si parte per gli ingegneri, si passa per i tecnici e per tutte le persone che hanno quelle competenze di produzione, di capacità di sovrintendere e organizzare il lavoro di costruzione. Abbiamo un grande carico di lavoro, siamo su un ciclo macroeconomico che ci dà forza su tutti e tre i core business. Abbiamo preparato l’azienda per questo momento di crescita ed è chiaro che il capitale umano è il cuore”. Lo ha detto l’ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, parlando a margine dell’assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico, oggi a Grado. In generale, ha spiegato, “mancano ingegneri e manodopera, l’inizio e la fine. In questo momento storico c’è una grandissima domanda. C’è poca comprensione di quanto è importante la manifattura. Se noi vogliamo rimanere la seconda manifattura d’Europa, dobbiamo prendere sul serio il tema del capitale umano e imparare a programmare a lungo termine, piuttosto che andare a strappi”. Secondo Folgiero, “la soluzione più importante è spiegare ai giovani l’importanza della produzione. Dobbiamo capire che se vogliamo rimanere la seconda manifattura d’Europa, la produzione, l’hardware, è importante come il software”. E ancora: “Abbiamo lanciato un piano industriale 2023-2027, che ha obiettivi importanti, oltre il capitale umano, quello di modernizzare i cantieri. Penso che la navalmeccanica è sempre stata gestita con lo spirito di difenderla. Ci sono cicli in cui bisogna giocare all’attacco. Gli investimenti che stiamo facendo in tutti i cantieri, compreso Monfalcone, servono a andare all’attacco, dei mercati, dei prodotti, modernizzare, lavorare sui processi produttivi.

