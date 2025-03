Folgiero, piccoli reattori nucleari su navi, saremmo unici

agenzia

Fincantieri, impianti installabili addirittura sulle fregate

UDINE, 11 MAR – “Il nucleare con reattori più piccoli consente di essere utilizzato non solo su sommergibili e portaerei, ma anche sulle navi più piccole come incrociatori o, addirittura, le Fregate. Questa innovazione ci renderebbe unici al mondo”. Lo ha detto Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. di Fincantieri, intervenendo ieri sera alla tavola rotonda “Energia nucleare sostenibile: dialogo con l’industria italiana”, promossa da Confindustria Udine e newcleo. Folgiero in questo senso ha fatto riferimento al progetto Minerva che “ha l’obiettivo valutare la fattibilità dell’integrazione di reattori nucleari di nuova generazione sulle navi militari”.

