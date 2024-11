Folgiero, superare frammentazione industriale su difesa europea

agenzia

A.d. Fincantieri ribadisce concetto al Financial Times

TRIESTE, 25 NOV – “Dobbiamo deframmentare l’industria della difesa europea. Ci sono troppe piattaforme”. E’ l’auspicio che Pierroberto Folgiero, a.d. di Fincantieri, ha ribadito al Financial Times sottolineandone l’urgenza allo scopo di “rafforzare la capacità di risposta del continente di fronte alle crescenti sfide della sicurezza globale”. Per Folgiero, “questa frammentazione genera inefficienze, costi elevati e ostacoli alla interoperabilità tra i Paesi membri”, in un momento in cui “il settore della difesa è in forte crescita, con un focus sempre maggiore sui campioni nazionali”. Per consolidare questa, però “è indispensabile una visione strategica condivisa. L’appello dell’AD di Fincantieri si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di rafforzare l’autonomia strategica europea, in un contesto segnato dall’incertezza sulla futura partecipazione degli Stati Uniti alla NATO e dalle sfide di un panorama geopolitico in rapida evoluzione.

