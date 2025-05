Fondazione Cariplo approva bilancio, attività per 164 milioni

agenzia

Nel 2024 1.130 progetti,avanzo di esercizio pari a 286 milioni

MILANO, 06 MAG – La commissione centrale di beneficenza, organo di indirizzo di Fondazione Cariplo, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2024. L’attività filantropica complessiva dello scorso anno ammonta a 164,5 milioni. Le risorse sono state destinate alla realizzazione di 1.130 progetti, nei diversi ambiti di intervento della Fondazione. Un’attività che si è sviluppata sempre più per linee di mandato trasversali a cui le tradizionali aree di intervento (Ambiente, cultura, ricerca scientifica e servizi alla persona) hanno portato il loro contributo. Sul fronte della gestione del patrimonio l’esercizio 2024 si è chiuso per la Fondazione con un avanzo contabile pari a 286 milioni di euro, che ha permesso di finanziare l’attività filantropica annuale della Fondazione ed ha consentito di allocare 90 milioni di euro al fondo di stabilizzazione delle erogazioni che, a fronte di ciò, ha raggiunto una consistenza pari a 383 milioni di euro. Questo risultato è stato conseguito principalmente grazie ai dividendi incassati dalla Fondazione, pari a 354 milioni di euro, di cui 309 milioni di euro distribuiti dalla banca conferitaria e 45 milioni dal portafoglio di partecipazioni azionarie e fondi chiusi. Al 31 dicembre 2024 il valore di mercato degli attivi della Fondazione era pari a 10.652 milioni di euro ed il patrimonio netto contabile era pari a 7.236 milioni. Il 2024 è stato “un anno in cui, oltre a svolgere quella normale amministrazione, Fondazione Cariplo ha maturato le idee che ci portano nel futuro”, afferma Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo.

