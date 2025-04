Fondazione Crt, avanzo di esercizio 2024 più che raddoppiato

agenzia

Per il territorio 134 milioni, patrimonio oltre 2,69 miliardi

TORINO, 14 APR – La Fondazione Crt ha chiuso il bilancio 2024 con un avanzo di esercizio di 244,5 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al 2023 (+102,9%). Il patrimonio netto raggiunge i 2,69 miliardi di euro (+7,5% rispetto al 2023), mentre la posizione finanziaria netta si attesta a 708,4 milioni di euro. Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è stato rafforzato, raggiungendo 187,3 milioni di euro (+11%). Il bilancio è stato approvato dal consiglio di Indirizzo, presieduto da Anna Maria Poggi, che ha anche ufficializzato la nomina dei sei nuovi componenti del consiglio di amministrazione: Claudio Albanese, Paola Casagrande, Roberta Ceretto, Enzo Pompilio D’Alicandro, Luca Settineri e Luisa Vuillermoz. Nel 2024 la Fondazione Crt ha destinato 79,4 milioni di euro a progetti e iniziative in Piemonte e Valle d’Aosta. Il risultato della gestione 2024 – sottolinea una nota – rafforza ulteriormente la solidità e l’operato della Fondazione Crt, permettendo di mettere a disposizione 134 milioni di euro per l’attività del 2025, con interventi concreti e mirati per il futuro della comunità. “La Fondazione Crt – commenta la presidente Poggi – continua a crescere grazie a una gestione responsabile degli investimenti, sempre orientata al sostegno del territorio e delle persone. È motivo di orgoglio approvare un bilancio che ci consente di avviare un piano di interventi strategici ancora più ampio, in un momento cruciale per il futuro delle nostre comunità. La Fondazione ha costruito una struttura solida e processi che oggi rappresentano uno standard di riferimento. Un percorso che ha visto il coinvolgimento del precedente consiglio di amministrazione accompagnare una fase significativa della vita dell’ente. Con questa consapevolezza, e con un costante impegno verso il miglioramento e la valorizzazione delle risorse, proseguiremo gli obiettivi avviati, sostenuti dal nuovo consiglio di amministrazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA