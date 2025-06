Fondazione Fiera Milano chiude 2024 con patrimonio a 764 milioni

agenzia

Ricavi 56,3 milioni, utile in calo a 11,6 milioni

MILANO, 23 GIU – Il patrimonio netto di Fondazione Fiera Milano è cresciuto dell’1,5% a 764,6 milioni di euro nel 2024. I ricavi sono scesi da 58,2 a 56,3 milioni di euro e l’utile da 13,5 a 11,6 milioni. A livello di gruppo invece il patrimonio netto è salito del 35,8% a 737,6 milioni, il valore della produzione è sceso da 311 a 297,6 milioni mentre il risultato netto è calato da 56,6 a 26,5 milioni, con ricavi in calo da 296,4 a 284 milioni. In un anno di “timida ripresa per l’economia globale, ancora segnata da forti incertezze geopolitiche, crescenti tensioni commerciali internazionali e dal rallentamento economico di alcuni paesi chiave” il consiglio generale della Fondazione sottolinea i “risultati positivi” ottenuti, “consolidando – si legge in una nota – importanti risultati patrimoniali-finanziari e di governance, la solidità e la coerenza della visione strategica di lungo periodo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA