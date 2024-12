Fondi Ue, Schifani e la “sua” sfida vinta: «Spesi tutti i fondi del Po Fers 2020»

regione

L'evento al Molo Trapezoidale di Palermo

Si è svolto nei locali del Marina convention center al Molo Trapezoidale di Palermo, l’evento di chiusura dei Programmi Fesr Sicilia ed Eni Italia-Tunisia 2014-2020. «Il Po Fesr 2014-2020 può considerarsi una sfida vinta – ha sottolineato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, aprendo i lavori – La logica seguita dal mio governo è quella di evitare la parcellizzazione avvenuta in passato nella spesa dei fondi comunitari. Quello di oggi è un risultato non scontato, grazie soprattutto alla riprogrammazione che abbiamo effettuato nel 2023 con un grande sforzo degli uffici regionali che ha consentito di risolvere alcune criticità».

I risultati

Schifani si è quindi soffermato sui risultati raggiunti nonostante le difficoltà legate alla crisi pandemica e al conflitto russo-ucraino. «Il Programma ha permesso di realizzare importanti interventi infrastrutturali e misure a favore di cittadini e imprese, mostrandosi flessibile davanti agli eventi epocali che hanno inciso, segnandolo duramente, sul tessuto socio-economico mondiale e, in particolare, su quello della nostra Regione. Mai come in questo ciclo di programmazione è risultato evidente, quanto fondamentale, il rapporto sinergico tra amministrazione regionale e istituzioni dell’Ue e del governo nazionale”.La prima parte della giornata è stata dedicata all’attuazione e ai risultati del Programma cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale. Il Programma Fesr, nella sua ultima versione, conta dodici assi prioritari, con una dotazione finanziaria complessiva di 4,27 miliardi di euro, di cui l’80 per cento di sostegno dell’Unione Europea e il 20 per cento di cofinanziamento pubblico (nazionale e regionale).

Le rimodulazioni

Durante l’attuazione sono state effettuate diverse rimodulazioni, in seguito soprattutto agli effetti della crisi pandemica e del conflitto russo-ucraino. Di particolare rilevanza è stata l’ultima riprogrammazione, approvata nel luglio 2023, che ha introdotto un nuovo asse (“Safe”) relativo alle “misure eccezionali per l’uso dei fondi a sostegno delle pmi particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell’energia e delle famiglie vulnerabili”. Le riallocazioni finanziarie tra i vari obiettivi tematici del Programma hanno avuto un impatto significativo sull’avanzamento della spesa. Al 31 ottobre 2024, la certificazione ha superato quota 3,57 miliardi di euro. Secondo le prospettive di spesa al 31 luglio 2025, il Programma chiuderà con una spesa di 3,93 miliardi (di cui 3,67 miliardi di risorse Ue, con un overbooking di oltre 256 milioni), utilizzando tutte le risorse disponibili. La differenza rispetto alla dotazione originaria è dovuta al tasso di cofinanziamento del 100 per cento (invece che dell’80%) effettuato in diversi anni contabili.

Le mensioni speciali