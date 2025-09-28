Fonti, da contributo banche si punta a 2,5-3 miliardi

agenzia

Decisione sarà presa insieme agli istituti

ROMA, 28 SET – L’obiettivo cui si guarda, nell’ambito della trattativa tra il governo e le banche per un ipotetico contributo in vista della prossima legge di bilancio, è di arrivare a raccogliere 2,5-3 miliardi. Lo si apprende da fonti qualificate della maggioranza, che spiegano che tutto verrà comunque deciso insieme agli istituti di credito, “con molta calma”, nelle interlocuzioni che sono in corso e che continueranno nelle prossime settimane.

