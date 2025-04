Fonti, ‘investimenti Stm confermati, nessun sito sarà chiuso’

agenzia

Società al Mimit, ogni centro avrà ruolo e missione specifica

ROMA, 10 APR – Tutti gli investimenti approvati e previsti da StMicroelectronics in Italia e in Francia sono confermati, nessuno degli attuali siti, in Italia e nel mondo, verrà chiuso e ciascuno continuerà ad avere un ruolo e una missione specifica: sono questi, in base a quanto si apprende da fonti presenti all’incontro, gli impegni assunti dai rappresentanti della multinazionale dei microchip nel corso del tavolo in corso al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

