Forum Pa, a progetti più innovativi il premio ‘Pa aumentata’

agenzia

Obiettivo è avviare una forte trasformazione del Paese

ROMA, 21 MAG – Mettere in luce progetti e soluzioni innovative realizzate da amministrazioni, centrali e locali, associazioni e start up, che valorizzino persone, tecnologie avanzate e relazioni collaborative, per avviare una forte trasformazione del Paese: è l’obiettivo del ‘Premio Pa Aumentata’, promosso da Fpa, società del gruppo Digitl360, consegnato in occasione dell’ultima giornata del Forum Pa 2025. Quattro le categorie in gara: competitività, sostenibilità ambientale, inclusione e organizzazioni intelligenti. I vincitori sono Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Comune di Alcamo, Regione Emilia-Romagna, ministero delle Imprese e del Made in Italy, Arti Puglia, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Parma, Unione delle Terre d’Argine, Fondazione Asphi Onlus, Azienda Usl di Ferrara, Regione Molise, Comune di Monza, Comune di Milano, Provincia di Parma, Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Puglia, Università degli Studi di Camerino, Inps, Agsm Aim S.p.A. “Siamo molto lieti di aver ricevuto così tante candidature in questa edizione del premio, soluzioni e progetti innovativi provenienti da ogni parte del nostro Paese che muovono i primi passi verso una Pa Aumentata” ha detto Gianni Dominici, amministratore delegato Fpa. “L’incontro virtuoso – ha aggiunto – tra persone, tecnologie e relazioni, infatti, è alla base della creazione di una Pa in grado di perseguire grandi obiettivi, anche attraverso l’utilizzo intelligente dei fondi europei: dal lavoro pubblico ‘aumentato’ all’innovazione sostenibile, dallo sviluppo di una nuova capacità amministrativa; alla competitività del Paese e dei sistemi territoriali;, fino allo sviluppo di nuovi modelli di governance dell’innovazione”

