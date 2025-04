Foti, bene lavoratori nella gestione dell’impresa

agenzia

Ministro a convegno con Rizzetto (FdI), autore della pdl

UDINE, 11 APR – “Una armonizzazione tra lavoro e produzione, una cooperazione tra lavoro e produzione. Prima si pensava che fossero due dipartimenti diverso uno dall’altro”. Così il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR Tommaso Foti ha definito la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda, presentata dal presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Walter Rizzetto (FdI), che ha già passato il vaglio della Camera ed è attesa in Senato. Intervenendo a un incontro organizzato dallo stesso Rizzetto insieme con la Cisl, Foti ha detto che “dopo 78 anni finalmente arriva in Parlamento una legge di iniziativa popolare guidata dalla Cisl che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese”. Il pdl garantirebbe ai dipendenti anche l’accesso a stock option e si richiama all’art. 46 della Costituzione; una “legge che risponde alle sfide del presente”, come ha sottolineato Rizzetto. Favorevole anche il mondo produttivo: Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, ha parlato di “due mentalità che sono state troppo distanti” e che, dunque, “vanno riavvicinate”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA