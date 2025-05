Foti, chiederemo nuova revisione Pnrr, modifiche strutturali

agenzia

Anci ha necessità su nona e decima rata, focus su linee metro

ROMA, 22 MAG – “Non appena conclusa la questione della settima rata, prenderemo contatto con la Commissione Ue per allargare una nuova revisione ad un pacchetto di modifiche non ancora illustrate e che, alcune sì, saranno strutturali su alcuni settori che in questo momento sono oggetto di preoccupazione”. Lo ha detto il ministro del Pnrr Tommaso Foti nelle comunicazioni in Senato. Foti ha parlato di un incontro avuto ieri con l’Anci che ha evidenziato la necessità di modifiche su milestone di nona e decima rata, citando in particolare alcune “difficoltà operative” per la differenza di tempistica tra conclusione e collaudo, ma anche “problemi non risolubili” entro la scadenza per le linee metropolitane in alcune città.

