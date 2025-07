Foti, fondo unico europeo penalizzerebbe l’Italia

agenzia

'Sotto il profilo della coesione e della Pac'

MANDURIA, 06 LUG – “Oggi c’è la tendenza di pensare a realizzare un solo fondo unico europeo: finirebbe per penalizzare l’Italia sotto il profilo della coesione sia sotto profilo della Pac (politica agricola comune). Queste sono le battaglie che l’Italia sta facendo in Europa e che nei giorni prossimi ovviamente troverà larga eco in tutta l’Europa”. Lo ha detto il ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti intervenendo al Forum in Masseria di Manduria. “C’è una spaccatura abbastanza evidente – ha aggiunto – tra Paesi che godono non solo di quelle risorse. La Coesione nasce per superare le differenze che vi sono all’interno dei territori. La suddivisione dell’utilizzazione delle risorse della Coesione per l’Italia è 80 % al sud e 20% nelle altre regioni italiane. Vi è la tendenza a far superare le differenze che vi erano nel passato per avere sotto un profilo infrastrutturale e digitale un Paese che abbia possibilità uniformi in tutta la sua estensione”. Il ministro ha aggiunto che “vi sono posizioni diverse da parte dei Paesi frugali che pensano a un unico fondo all’interno del quale ogni Paese decide come impiegarlo. Nella politica delle Pac cosa potrebbe succedere se si desse corso a una addizionalità di questo tipo? Il tutto verrebbe condito da indicazioni vincolanti per gli Stati centrali, con una condizionalità di obiettivi e percorsi che renderebbe molto meno flessibile il percorso per la programmazione di questi fondi”.

