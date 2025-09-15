Foti, ‘le ferrovie hanno un ruolo chiave per lo sviluppo’

agenzia

In visita all'Alstom Savigliano: "Investiremo anche dopo Pnrr"

SAVIGLIANO, 15 SET – Il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti ha visitato questa mattina lo stabilimento Alstom Ferroviaria a Savigliano (Cuneo). Con oltre 110 dipendenti, è il principale sito di produzione della multinazionale Alstom, attiva nella produzione di materiale rotabile in Italia. Foti ha ribadito il ruolo chiave del sistema ferroviario nello sviluppo del Paese, sia dal punto di vista infrastrutturale che del materiale rotabile: “Con i fondi Pnrr è stato fatto un forte investimento – ha detto il ministro – ma non ci fermiamo qui. Occorre dare continuità agli investimenti e investire su competitività, innovazione e tecnologia. In questo momento l’utenza sta pagando una serie di disagi perché il grosso dei lavori sulla rete è su linee in piena funzione, ma queste opere porteranno un sicuro beneficio al Paese. Investiremo per migliorare ancora, sia sul trasporto passeggeri, che sul settore “poco esplorato” delle merci”. Il ministro si è poi soffermato sul ruolo di Alstom, che oltre a produrre treni per l’alta velocità e piattaforme per il trasporto regionale, sta sviluppando la tecnologia del treno a idrogeno e il nuovo regionale in grado di raggiungere i 200 km orari. “Alstom è un partner importante – ha dichiarato – lo dice la sua storia ultracentenenaria, ma soprattutto l’attuale impegno nel settore del trasporto ferroviario a 360 gradi, è un orgoglio italiano”. Il ministro è stato accompagnato nella visita dall’europarlamentare cuneese Giovanni Crosetto: “Alstom non è solo un vanto per la nostra provincia, ma un volano per l’economia de territorio. La presenza del ministro conferma il ruolo chiave di Alstom nell’economia non solo nazionale, ma europea”.

