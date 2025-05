Foti, ‘revisione Pnrr per realizzare tutti gli obiettivi’

agenzia

'Vogliamo ricalibrare nona e decima rata'

TRENTO, 23 MAG – “Sicuramente andremo verso una nuova revisione del Pnrr perché come ho detto ieri al Senato e il giorno prima alla Camera quella presentata era una revisione tecnica che riguardava la settima e l’ottava rata ma le rate sono dieci e quindi vogliamo ricalibrare gli obiettivi per la nona e la decima rata”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, nel corso del Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento. “Contrariamente – ha aggiunto – a chi gioca contro l’Italia noi tifiamo per l’Italia e quindi vogliamo mettere l’Italia nelle condizioni migliori per realizzare tutti gli obiettivi”.

