Foti, sui dazi non fare polemica, meglio sedersi a un tavolo

agenzia

'Servono fermezza e idee chiare su come agire'

ROMA, 03 APR – “Più che scendere in una polemica che non serve a nessuno serve fermezza e idee chiare su come si vuole agire, cioè la reazione deve esserci ma non deve essere una reazione di pancia deve essere una reazione che suggerisce anche al nostro interlocutore americano che è meglio sedersi a un tavolo”. Così il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Tommaso Foti rispondendo sui dazi intervistato ad Agorà su Rai3.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA