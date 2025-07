Foti visita progetti strategici del Pnrr nella Capitale

agenzia

Con dg Ue Gauer e sindaco Gualtieri

ROMA, 04 LUG – “Nel Comune di Roma si concentra uno dei maggiori volumi di interventi Pnrr a livello regionale, 8.217 progetti. Più di 2.100 sono già conclusi, mentre circa 1.200 sono in fase di ultimazione. Un investimento imponente, pari a 6 miliardi e mezzo di euro finanziati direttamente tramite il Pnrr, destinato a progetti di rilievo strategico per la Capitale”. Così il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, in occasione di un sopralluogo insieme a Céline Gauer, direttrice generale della Task Force europea per il Pnrr, a due cantieri strategici – raggiunti a bordo di alcuni bus a zero emissioni acquistati con fondi Pnrr – finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sotto la competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Il primo, al quale ha preso parte anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è il Porto Fluviale RecHouse un progetto di rigenerazione urbana gestito da Roma Capitale. Il secondo si trova in via Laurentina, nel quartiere Eur, dove è in corso un intervento a cura di Acea Ato 2 per il potenziamento della rete idrica e la riduzione delle perdite. “Sono cantieri che procedono a pieno ritmo – conclude Foti – e contribuiranno concretamente alla trasformazione della città”.

