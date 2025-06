Franchising + 5,6%,opportunità per over 50 licenziati

agenzia

A Fiera Milano presentata prossima edizione Salone del settore

MILANO, 10 GIU – Il 32,2% degli oltre 528.000 licenziamenti registrati nel 2023 ha riguardato lavoratori over 50 che potrebbero trovare una nuova opportunità di reinserimento con il franchising. Lo sostiene, sulla base di dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Assofranchising, secondo la quale se l’1% di quei 170.340 lavoratori decidesse di intraprendere un’ attività in franchising, si potrebbero generare 1.700 nuovi punti vendita, con crescita del settore e dell’ occupazione. L’analisi e le prospettive del franchising sono state illustrate oggi in Fiera Milano alla presentazione del prossimo Salone Franchising che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre 2025 all’Allianz MiCo. Secondo uno studio di Confimprese, il franchising si conferma una formula distributiva di successo tra le scelte strategiche dei retailer e le aperture registrano una crescita del 5,6%. Inoltre è considerato ‘uno strumento imprenditoriale inclusivo e ad alto potenziale, capace di offrire una seconda opportunità a profili con solide competenze, ma con maggiori difficoltà di reinserimento’. “E’ un settore solido capace di generare valore reale per il sistema Paese: ogni euro investito in questo comparto, infatti, ne attiva 2,8 nell’economia italiana – ha detto Roberto Foresti, Vicedirettore Generale di Fiera Milano – Con il Salone vogliamo offrire una piattaforma per mettere in relazione le realtà del mercato, diffondere modelli imprenditoriali di successo e favorire la nascita di nuove opportunità occupazionali”. Anche all’edizione 2025 contribuiranno le principali associazioni del comparto – Assofranchising, Confimprese e Federfranchising. Main partner Eurospin, il panorama espositivo dei brand è trasversale. Il salone punterà su tre temi per offrire ad aspiranti franchisee, potenziali imprenditori, investitori e manager tutti gli strumenti per entrare nel comparto. Dalla formazione (Franchising ha promosso un Master in Management del Retail e delle Reti in Franchising con l’Università Bicocca), all’ autoimpiego fino all’ accesso al credito. A questo proposito è stato ricordato che Bpm, ha sviluppato soluzioni ad hoc per i franchisee, con circa 200 operazioni nel 2024 e oltre 100 milioni di euro erogati.

