Francia, crescita Pil confermata a 0,3% nel secondo trimestre

agenzia

Dopo il +0,1% dei 3 mesi precedenti Inflazione agosto allo 0,9%

ROMA, 29 AGO – L’economia francese è cresciuta dello 0,3% nel secondo trimestre 2025. Lo rende noto l’istituto statistico Insee nella sua rilevazione finale, che conferma il tasso di crescita stimato in precedenza. Il dato è in linea con le attese degli economisti e segue una crescita nel primo trimestre dello 0,1%. La Francia ha registrato un tasso d’inflazione dello 0,9% ad agosto, in rallentamento rispetto al +1% di luglio.” Il lieve calo si spiega col rallentamento dei prezzi dei servizi, in particolare i trasporti. I prezzi energetici sarebbero scesi in misura minore rispetto al mese precedente, guidati dai prezzi petroliferi”.

