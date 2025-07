Francois, 5.000 Fiat 500 ibride nel 2025, poi 100.000 l’anno

agenzia

Presentazione al Torino Film Festival, ci sarà versione Torino

TORINO, 04 LUG – Entro il 2025 saranno prodotte a Mirafiori 5.000 Fiat 500 ibride. La produzione partirà a novembre. L’obiettivo è arrivare a oltre 100.000 all’anno. Lo ha detto Olivier Francois, responsabile Fiat di Stellantis durante la preview del nuovo modello a Mirafiori. La 500 ibrida sarà presentata in occasione del Torino Film Festival a novembre e avrà una serie speciale Torino con i colori della città giallo e blu. Con la salita produttiva è previsto l’avvio del secondo turno e la progressiva riduzione della cassa integrazione. Ci sarà anche un forte impatto sull’indotto perché ci sono 145 fornitori italiani, di cui 70 piemontesi. La presentazione del nuovo modello a Mirafiori è avvenuta in un giorno simbolico: da sempre il mese di luglio, infatti, è quello della famiglia della Fiat 500. Proprio il 4 luglio è legato al lancio della nuova 500 nel 2007, nel cinquantesimo anniversario del modello originale, sotto la guida di Sergio Marchionne. “E’ l’auto più premiata nella storia di Fiat. Ed è tutta nostra: prodotta qui, a Mirafiori, fin dal primo giorno, e amata ovunque nel mondo. Un gioiellino. E fatemi dire, un manifesto. Ora si apre un nuovo capitolo: quella della 500 pragmatica” ha detto Olivier Francois. Ad ascoltarlo, in prima fila, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Posso dirvelo, è stata un’altra bella sfida riportare a casa la versione ibrida. Perché, anche se i clienti ancora si chiedono perché abbiamo chiuso la 500 termica, quella di Tychy. Veramente sono le regole europee che ci hanno spinto in quella direzione. La scommessa che ci sarebbe stato un allineamento astrale” ha aggiunto il manager Fiat. Francois ha ricordato che nel 2027 saranno i 70 anni della 500 e arriverà la nuova versione elettrica con un prezzo più accessibile.

