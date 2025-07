Freight Leaders Council aderisce a Federtrasporto

agenzia

Obiettivi comuni per un settore che vale il 9% del Pil

ROMA, 03 LUG – Nuovo arrivo in Federtrasporto, la federazione che raccoglie all’interno del sistema confindustriale le associazioni degli operatori e dei gestori delle infrastrutture nei settori dei trasporti e della logistica rappresentando complessivamente circa 2.500 imprese. Il consiglio generale della federazione nazionale dei sistemi e delle modalità di trasporto e delle attività connesse, aderente a Confindustria, ha approvato l’ingresso del Freight Leaders Council, l’associazione che riunisce i principali operatori della logistica italiana, come nuovo socio aggregato. Alla base dell’intesa, una visione comune sul futuro della logistica: sviluppo del settore secondo criteri di efficienza, intermodalità e sostenibilità; condivisione di competenze, reti e progettualità per affrontare le grandi sfide del comparto, dalla decarbonizzazione dei trasporti alla digitalizzazione delle supply chain, dallo sviluppo infrastrutturale all’integrazione tra sistemi di trasporto. Temi centrali per un comparto strategico come la logistica che in Italia vale il 9% del Pil e impiega oltre 1,4 milioni di addetti lungo l’intera filiera. “Con questo accordo, il Flc entra nella ‘casa comune’ di Confindustria, riaffermando il proprio ruolo di piattaforma di pensiero e di proposta al servizio della competitività del Paese”, dichiara il presidente di Flc Massimo Marciani. “Ringrazio il presidente Paolo Colombo per aver fortemente voluto questo percorso di connessione, che non è solo formale, ma profondamente sostanziale. Insieme, lavoreremo per rendere sempre più centrale il contributo della logistica allo sviluppo sostenibile del nostro sistema economico e industriale”. Paolo Colombo, presidente di Federtrasporto, afferma: “diamo il benvenuto al Freight Leaders Council, la cui adesione rappresenta un ulteriore tassello nella direzione dell’ampliamento della base associativa e della costruzione di una autorevole rappresentanza dei settori dei trasporti e della logistica. Proseguiamo con determinazione nel nostro obiettivo di supportare gli associati e le loro imprese nel sostenere lo sviluppo dell’intera filiera trasportistica e logistica italiana”.

