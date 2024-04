Frena il mercato europeo dell’auto, -2,8% a marzo

agenzia

Positivo il trimestre (+4,9%), Stellantis nel mese -8,7%

TORINO, 18 APR – Battuta d’arresto a marzo per il mercato delle auto in Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito). Le immatricolazioni nel mese – secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei – sono state 1.383.410, in calo del 2,8% rispetto a marzo 2023. Nei primi tre mesi dell’anno sono state vendute in tutto 3.395.049 auto, il 4,9% in più dello stesso periodo dell’anno scorso. La quota delle auto elettriche a marzo è scesa dal 13,9% al 13%, mentre quella delle ibride è salito dal 24,4% al 29%. Benzina e diesel hanno conquistato meno della metà del mercato (47,8%, contro il 51,8% di marzo 2023). Stellantis ha immatricolato a marzo 228.740 auto, l’8,7% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è in calo dal 17,6% al 16,5%. Nel trimestre le immatricolazioni del gruppo sono state 598.167, il 4,2% in più dello stesso periodo dell’anno scorso con la quota di mercato praticamente invariata al 17,6% (era 17,7%).

