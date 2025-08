Friulia investe 5 milioni nella Caffaro per nuovo stabilimento

agenzia

Sorgerà a Torviscosa (Udine) dove c'è già un grande impianto

TRIESTE, 01 AGO – Friulia, la società finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico del territorio, ha concluso una operazione di sostegno allo sviluppo con un investimento da 5 milioni di euro di Caffaro Industrie di Torviscosa (Udine) che opera nella chimica fine, producendo composti per industria farmaceutica, vernici e colle, agrochimica. La società fa parte del Gruppo SNIA BDG. Il piano industriale di Caffaro Industrie prevede la realizzazione di un nuovo impianto – sempre a Torviscosa – per la produzione di uno ‘starting material’ nel settore farmaceutico con avvio della produzione nel 2026, a regime nel 2027, l’assunzione di personale tecnico specializzato e oltre 700 tonnellate di prodotto finito ogni anno. Nel 2024 Caffaro Industrie ha registrato ricavi per 55,6 milioni di euro e Ebitda a 7,2 milioni; nel primo semestre 2025 l’Ebitda aumenta su base annua del 12%. Caffaro Industrie è nata nel 2011 ed è da oltre 80 anni nel polo di Torviscosa. Lo stabilimento si estende per oltre 400mila metri quadri e vi sono impiegati oltre 170 dipendenti; si producono più̀ di 10mila tonnellate all’anno di prodotti chimici, utilizzati nell’industria farmaceutica e della plastica. Oltre il 40% della produzione è destinata all’export. Per la presidente di Friulia Federica Seganti “l’ingresso nel capitale di Caffaro Industrie è un’operazione strategica a sostegno di una eccellenza del nostro territorio”. “L’obiettivo è costruire valore nel lungo periodo.” Per il presidente di Caffaro Industrie Francesco Bertolini il “supporto della finanziaria regionale al nostro equity è strategico per tanti motivi”.

