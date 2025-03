Fs, via libera dal cda a nuove emissioni fino a 1,95 miliardi

agenzia

Operazioni a medio e lungo termine

ROMA, 21 MAR – Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, presieduto da Tommaso Tanzilli, ha deliberato in data odierna l’emissione di nuovi bond Emtn e il ricorso ad altri strumenti di provvista per un importo complessivo massimo di 1,95 miliardi di euro. Lo rende noto un comunicato di Fs. Le eventuali emissioni obbligazionarie, a valere sul Programma Emtn di 12 miliardi di euro quotato presso l’Irish Stock Exchange, saranno riservate agli investitori istituzionali. I proventi raccolti sul mercato dei capitali di debito nel 2025 finanzieranno i fabbisogni per investimenti del gruppo Fs. In tale contesto, Fs prospetta anche nuove operazioni con label Esg/green prevalentemente destinate al rinnovo del materiale rotabile e alla manutenzione dei treni passeggeri e merci, nonché all’infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità.

