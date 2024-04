Ft, contro Tim record di scommesse al ribasso in Borsa

agenzia

Per S in prestito 19,3% del capitale, pari a 930 milioni

MILANO, 21 MAR – Le scommesse ribassiste in Borsa contro Telecom Italia hanno raggiunto il picco in quasi vent’anni. Lo sostiene il Financial Times, che lo desume dai dati di S&P Global sul prestito titoli, ritenuto un indicatore affidabile di quelle che sono le posizioni corte su una società. Secondo S&P Global, riferisce l’Ft, le azioni in prestito sono salite al 19,33% del capitale, quota che, riferisce il quotidiano britannico, “segna il più alto livello di posizioni corte dal 2005” e il cui valore di mercato ammonta a circa 930 milioni di euro.

