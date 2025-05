FT, Fincantieri mira a raddoppio business underwater entro 2027

agenzia

Folgiero al quotidiano britannico, ricavi stimati 820 milioni

TRIESTE, 26 MAG – Raddoppiare le dimensioni del business underwater entro il 2027, con ricavi stimati a 820 milioni di euro. Sono le ambizioni dell’a.d. e d.g. di Fincantieri Pierroberto Folgiero, riportate dal Financial Times che dedica un approfondimento alla strategia di crescita del gruppo triestino nel settore sottomarino. Il quotidiano britannico segnala anche la performance economica del gruppo nel primo trimestre 2025 (+35% degli utili; EBITDA salito a 152 milioni di euro e portafoglio ordini record di 57,6 miliardi). A sostenere la crescita è la domanda crescente di soluzioni per la protezione delle infrastrutture critiche subacquee, in un contesto geopolitico in evoluzione. “La minaccia ai cavi sottomarini e ad altre infrastrutture essenziali è destinata ad aumentare”, ha dichiarato Folgiero, “per questo stiamo investendo nella difesa e nella tecnologia subacquea, ampliando le nostre capacità industriali”. Secondo Folgiero, “l’Europa deve rafforzare la propria presenza marittima e la sua autonomia tecnologica: il Mediterraneo è un fronte attivo, non un semplice confine”. Le nuove proiezioni sono state presentate lunedì scorso e hanno contribuito a spingere il titolo in Borsa di oltre il 20% nell’ultima settimana, portando la capitalizzazione sopra i 5 miliardi di euro.

