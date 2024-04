Ft, OpenAI e Meta pronte a nuovi modelli IA capaci di ragionare

agenzia

Saranno in grado anche di pianificare

NEW YORK, 09 APR – OpenAI e Meta si apprestano a lanciare nuovi modelli di intelligenza artificiale capaci di ragionare e pianificare. Lo riporta il Financial Times sottolineando che i manager delle due società hanno segnalato che presto saranno introdotte le prossime versioni dei loro modelli. Meta inizierà a introdurre llama, come si chiama il modello, 3 nelle prossime settimane, mentre OpenAI dovrebbe introdurre GPT-5 “a breve”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA