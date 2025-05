Fumarola (Cisl), referendum è strumento sbagliato per lavoro

agenzia

Oggi a Trieste il congresso regionale del sindacato.

TRIESTE, 19 MAG – “Abbiamo analizzato nel merito i contenuti del referendum, lavoristici in modo particolare, e abbiamo valutato che l’utilizzo di questo strumento sia assolutamente sbagliato su queste materie”. Lo ha detto la segretaria generale Cisl, Daniela Fumarola, rispondendo alle domande dei giornalisti sui prossimi referendum, a margine del XIV congresso della Cisl Friuli Venezia Giulia, in programma fino al 21 maggio. “Il problema del lavoro c’è – ha precisato Fumarola – ma va affrontato con la contrattazione e con il confronto. Noi pensiamo che andare avanti guardando nello specchietto retrovisore sia assolutamente sbagliato, pensiamo che alcuni di questi quesiti portino indietro le tutele dei lavoratori, pensiamo che questo strumento sia inadeguato in questa fattispecie”.

