Fumarola, è tempo di un grande patto della responsabilità

'Accordo per la crescita e la coesione sociale, tra riformisti'

ROMA, 16 LUG – “È tempo di stringere un grande Patto della responsabilità: governo, sindacato e sistema delle imprese che partecipino insieme verso obiettivi comuni”. E’ la proposta che rilancia la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, aprendo il congresso nazionale del sindacato, sotto lo slogan “Il coraggio della partecipazione”. “Investiamo in un grande accordo per la crescita e la coesione sociale, che unisca le parti riformiste e responsabili. Per rimuovere tante, troppe tare antiche. Per fare le riforme che attendiamo da decenni. Per rispondere alle urgenze che bussano alla porta in questa stagione di sfide epocali. Facciamolo per l’avvenire nostro e dei nostri figli. Facciamolo per il futuro”, afferma. Lavoro, contratti e salari sono i punti su cui si sofferma la leader della Cisl, a partire dal tema prioritario della sicurezza. “Nell’Italia del 2025, al centro della grande intesa che serve al Paese, è indispensabile ci sia un consapevole Accordo nazionale per il lavoro. E al centro del centro non può che esserci la questione più urgente: la sicurezza e la salute delle persone sul lavoro. È la battaglia per antonomasia, di fronte alla quale nessuno può sottrarsi, nessuno può permettersi di perdere tempo in polemiche di parte”, sottolinea Fumarola.

