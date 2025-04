Fumarola, favorevoli al Ponte ma non può essere l’unica opera

agenzia

'Rete infrastrutturale per aree interne si affianchi all'AV'

REGGIO CALABRIA, 17 APR – “Siamo favorevoli al ponte sullo Stretto, ma non pensiamo che questa debba essere l’unica opera da mettere in campo. Sì, dunque, all’Alta velocità ferroviaria ma va realizzata anche una rete infrastrutturale per valorizzare le aree interne e connetterle fra di loro”. Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a Reggio Calabria parlando con i giornalisti a margine del congresso della Città metropolitana del sindacato. “Noi abbiamo sempre sostenuto – ha aggiunto – che bisogna assolutamente investire in opere infrastrutturali perché bisogna connettere la Calabria al resto del Paese ed il Paese al resto dell’Europa. Per cui, intanto bisogna utilizzare al meglio le risorse che sono disponibili e poi, semmai dovesse essere necessario, individuarne delle altre perché bisogna colmare i ritardi che ci sono”.

