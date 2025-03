Fumarola, una donna su 5 lascia lavoro alla nascita del figlio

agenzia

'Una child penality inaccettabile. Conciliazione insufficiente'

ROMA, 08 MAR – “Non è possibile che da noi abbia un peso così grande e negativo la ‘child penality’, la penalizzazione che le donne subiscono alla nascita di un figlio. Succede a un quinto delle donne, che lasciano il lavoro proprio in quello che dovrebbe essere il momento più bello della propria vita. Una cosa totalmente assente per gli uomini, una discriminazione inaccettabile”. Lo dice la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, concludendo l’iniziativa del sindacato “Donne, lavoro, futuro” organizzata in occasione dell’8 marzo. Se questo accade, prosegue, “è anche perché l’organizzazione del lavoro nelle imprese, e più in generale nella società, rimane fondamentalmente modellata sugli uomini. Siamo al nodo fondamentale di una conciliazione ancora insufficiente tra vita familiare e lavorativa”.

