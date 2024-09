agenzia

Le commodities dell'energia salgono in Borsa

MILANO, 23 SET – Prezzo del gas ancora in rialzo e le commodities dell’energia tutte in progresso in Europa. Il future quotato ad Amsterdam guadagna in avvio di seduta l’1,06% a 34,81 euro al megawattora.

