G7 a Siracusa, Confagricoltura consegna al ministro Lollobrigida un documento con «sei priorità»

Economia

Tra i temi una "politica agricola solida e sostenibile" e "la valorizzazione delle aree interne"

Proseguono gli eventi del G7 Agricoltura a Siracusa, con gli interventi delle associazioni di categoria. «Il settore agricolo può contribuire in modo significativo alla crescita economica e alla protezione dell’ambiente attraverso azioni concrete ispirate alla sostenibilità, all’innovazione e alla competitività. Confagricoltura si impegna a collaborare con le istituzioni del G7 per affrontare le sfide future e promuovere un’agricoltura che garantisca benessere e prosperità a livello globale». Questo il documento consegnato oggi a Siracusa al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità e della Foreste, Francesco Lollobrigida, affinché si faccia portavoce al G7 in corso della visione degli imprenditori agricoli italiani.La consegna è avvenuta nel pomeriggio durante la visita della delegazione delle più alte cariche dei Paesi partecipanti al G7 di Siracusa e un folto gruppo di rappresentanti dei Paesi dell’Africa a ConfAgorà, lo spazio dell’Organizzazione a DiviNazione Expo 24 di Siracusa. Una copia del documento è stata data anche al commissario europeo uscente all’agricoltura, Janusz Wojciechowski.