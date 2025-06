G7, c’è l’accordo sulla Global Minimum Tax (ma le multinazionali Usa sono esentate)

in canada

Il nuovo sistema, secondo i leader dei Grandi, dovrebbe garantire una maggiore stabilità e certezza al quadro fiscale internazionale

Il G7 ha raggiunto un nuovo accordo sulla Global Minimum Tax, la tassa minima globale sulle multinazionali, introducendo una soluzione che esclude i gruppi statunitensi dalle regole più stringenti previste dall’intesa. La decisione, nata da una proposta “side-by-side” avanzata dagli Stati Uniti, prevede che le aziende americane siano esentate sia dalla regola sull’inclusione del reddito sia da quella sugli utili sotto-tassati, riconoscendo le attuali norme fiscali minime già in vigore negli USA.

Nel comunicato ufficiale della presidenza canadese si sottolinea che questa soluzione parallela punta a preservare i principali risultati ottenuti finora nella lotta contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento dei profitti verso paesi a fiscalità agevolata. Il nuovo sistema, secondo i leader del G7, dovrebbe garantire una maggiore stabilità e certezza al quadro fiscale internazionale, favorendo anche un dialogo costruttivo sulla tassazione dell’economia digitale e sulla tutela della sovranità fiscale di ciascun paese.

L’accordo si basa sull’impegno congiunto dei membri del G7 a proseguire la collaborazione all’interno del cosiddetto “inclusive framework”, con l’obiettivo di contrastare i rischi di erosione della base imponibile e di profit shifting. In concreto, il sistema affiancato escluderà completamente i gruppi controllati dagli Stati Uniti dall’applicazione delle regole sugli utili sotto-tassati e sull’inclusione del reddito, sia per i profitti nazionali che per quelli esteri.

Cosa è la global minimum tax

La Global Minimum Tax è una tassa minima globale, introdotta a livello internazionale per assicurare che i grandi gruppi multinazionali paghino almeno il 15% di tasse sugli utili realizzati in ciascun Paese in cui operano. Questa misura è stata promossa dall’OCSE e adottata dall’Unione Europea per contrastare fenomeni come l’elusione fiscale e il trasferimento dei profitti verso Paesi a bassa tassazione, i cosiddetti paradisi fiscali.

Parallelamente, il G7 si impegna a lavorare su un sistema parallelo che semplifichi la gestione e la conformità amministrativa del secondo pilastro della riforma fiscale (Pillar 2), valutando anche possibili modifiche al trattamento dei crediti d’imposta non rimborsabili, per allinearli a quelli rimborsabili.