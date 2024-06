G7 Istruzione, una delegazione in visita alla fabbrica modello

agenzia

Alla Lef evento dedicato all'intelligenza artificiale

SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 28 GIU – Full immersion interamente dedicata all’ intelligenza artificiale per la delegazione di studenti dello YounG7 for education – Scuola Futura che questa mattina ha fatto visita alla Lef di San Vito al Tagliamento (Pordenone) nell’ambito delle iniziative predisposte a latere della riunione dei ministri dell’ Istruzione del G7 – all’interno della presidenza italiana del summit – in programma a Trieste fino a domani. “Abbiamo ritenuto naturale qui, nell’azienda digitale modello – spiega il direttore generale Marco Olivotto – proporre le implicazioni ed esplorare l’impatto dell’IA nella scuola e nella formazione del futuro sottoponendo alla delegazione del G7 Young una selezione di casi d’uso digitali che sfruttano le nuove tecnologie. Il modo migliore, a nostro avviso per stimolare nei ragazzi una riflessione propedeutica ai prossimi passi da compiere in un viaggio di successo con l’intelligenza artificiale”. In agenda, dopo una breve presentazione dell’azienda fondata da Confindustria Alto Adriatico e McKinsey & Company, un intervento sull’impatto rivoluzionario dell’intelligenza artificiale a livello planetario e l’attività didattica vera e propria sotto forma di design thinking Esplorare la multidimensionalità dell’AI. Alla delegazione è stata infine proposta l’esperienza immersiva con l’IA con il walk-through dell’azienda digitale modello.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA