G7: sostegno all’Unifil, preoccupano minacce a sicurezza

agenzia

WASHINGTON, 25 OTT – Il G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali condanna l’attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023 e l’attacco dell’Iran a Israele. E’ quanto si legge nel comunicato finale, nel quale si sottolinea la “profonda preoccupazione” per il deterioramento della situazione umanitari a Gaza. Il G7 ribadisce il suo sostegno alla missione Unifil in Libano e si dice preoccupato per la minacce alla sicurezza della forza di peacekeeping.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA